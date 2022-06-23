اليوم السابع
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وزير التعليم العالى تقريرا حول دعم مدينة الأبحاث العلمية لقطاع الصناعة

الخميس، 23 يونيو 2022 11:51 ص
وزير التعليم العالى تقريرا حول دعم مدينة الأبحاث العلمية لقطاع الصناعة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، حول استقبال المدينة وفد الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" برئاسة الدكتور ألفت غراب رئيس مجلس الإدارة، وبرفقة كل من د. مختار بشر رئيس قطاع الإنتاج، ود. فتحي إبراهيم رئيس المركز الدولى للإتاحة الحيوية والبحوث الصيدلية والإكلينيكة؛ وذلك للتعرف على الإمكانات والتجهيزات المعملية المُميزة بالمعاهد البحثية والمراكز التكنولوجية بالمدينة.
 
وصرحت الدكتورة منى عبداللطيف أن التعاون بين المدينة وشركة "أكديما" جاء في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ربط الأبحاث العلمية ومُخرجاتها بالصناعة، وذلك لرفع قيمة المُكون المحلي من المعرفة والخامات، لدعم الصناعات المصرية بمختلف قطاعاتها.
 
وخلال فعاليات الزيارة، قدمت الدكتورة منى عبداللطيف عرضًا حول أهم الأنشطة البحثية الجارية بالمدينة في كافة التخصصات، ومدى قدرتها على المُساهمة في دعم القطاع الصناعي كأحد بيوت الخبرة العلمية المُميزة في مصر، وذلك في ضوء مُساهمات المدينة لتحقيق أهداف محاور التنمية المُستدامة لرؤية مصر 2030، واستراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
 
شملت الزيارة، جولة تفقدية بالمعامل المركزية ومعاهد المدينة المختلفة، وقد أثنى وفد الشركة على تميز وتفرد تلك المعامل، معربًا عن استعداده للتعاون مع المدينة من خلال الإعداد لبروتوكول تعاون مُشترك بين الجانبين فيما يخص محور الصحة والسكان؛ للاستفادة من الإمكانات والتجهيزات المعملية التي تملكها المدينة، ولما يتمتع به أعضاء هيئة البحوث من خبرات ومعارف لخدمة مجال الصناعات الدوائية ودعمها بالأبحاث والاستشارات العلمية والمخرجات الناتجة عنها.

التعليم العالى

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مدينة الأبحاث

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