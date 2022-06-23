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وزير الاقتصاد الألمانى: الغاز أصبح سلعة نادرة فى ألمانيا

الخميس، 23 يونيو 2022 10:33 ص
وزير الاقتصاد الألمانى: الغاز أصبح سلعة نادرة فى ألمانيا محطات غاز
كتب سمير حسنى

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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن الغاز أصبح الآن سلعة نادرة في ألمانيا، داعيًا إلى اتخاذ كل الإجراءات السياسية لتأمين حصول البلاد على كمية كافية من الغاز.

 

ووفقا لتقارير إعلامية، أعلن "هايبك"، رفع مستوى التأهب بشأن الغاز بعد انخفاض الإمدادات الروسية، مشيرا إلى أن ألمانيا ستحتاج لإجراءات أخرى إذا لم يأت الغاز عبر خط نورد ستريم 1 بعد أعمال الصيانة.

 

من جانبه، أعلن وزير الطاقة البريطاني، كواسى كوارتنج، أن بلاده خفضت واردات الغاز الروسي بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي.
 
 
 
 

 


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