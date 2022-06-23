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وزيرا الأوقاف والطيران يودعان أفواج الحجاج بمطار القاهرة الأحد المقبل

الخميس، 23 يونيو 2022 11:38 م
وزيرا الأوقاف والطيران يودعان أفواج الحجاج بمطار القاهرة الأحد المقبل الطيار محمد منار
كتبت رحاب نبيل

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يودع كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الأحد المقبل، أفواج الحجاج المصريين من مطار القاهرة الدولى خلال احتفالية خاصة بالصالة الموسمية بالمطار، يحضرها الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لفيف من المسئولين بالأوقاف والطيران والتضامن الاجتماعى.
 
 
وتسير مصر للطيران غدا الجمعة 8 رحلات لنقل حجاج بيت الله الحرام إلي الأراضي المقدسة، تقلع أول هذه الرحلات  في تمام الساعه 2:40 فجرا، وذلك  بواقع 6 رحلات إلي المدينة المنورة ورحلتين إلى جدة من بينهم رحلة لنقل حجاج باماكو  لنقل إجمالي 1900 حاجا من حجاج وزراة التضامن والصحة وقرعة الدقهلية والغربية وبعثة الداخلية وعمل.
 
ورفعت سلطات مطار القاهرة من استعداداتها بجميع الأجهزة والقطاعات والإدارات والشركات العاملة بالمطار لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المغادرين الي السعودية عبر شركتي مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية السعودية وشركات الطيران الخاصة.
 
وخصص مسئولو مطار القاهرة الدولي مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم (2) لرحلات الخطوط الجوية السعودية، بالإضافة إلى التنبيه والتشديد على شركات الطيران سواء المصرية أو العربية التى ستنقل ضيوف الرحمن بداية من 24 يونيو الجاري، بضرورة الإلتزام بمواعيد إقلاع الرحلات وفقا لجداول التشغيل المقررة، والتنبيه على ضيوف الرحمن على التواجد قبل إقلاع الرحلات بـ 4 ساعات.
 
 

وزير الطيران المدني

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