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واشنطن تقدم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار

الخميس، 23 يونيو 2022 09:03 م
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار جو بايدن
كتب محمد جمال

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كشف مسئول فى إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أن واشنطن ستقدم مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا في أقرب وقت . 

وأوضح المسؤول الأمريكي - في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم /الخميس/ - أن الحزمة ستتضمن أنظمة إضافية لراجمات الصواريخ من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى ذخيرة مدفعية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الحزمة العسكرية الجديدة المقدمة إلى أوكرانيا 450 مليون دولار.

يذكرأن، اعتمد البرلمان الأوروبى اليوم قرارا يمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبى، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وجاء القرار بأغلبية 529 صوتا مقابل 45 صوتا، يدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على وضع أوكرانيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبى دون تأخير، وذلك في اجتماع المجلس الأوروبي الذي يعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن عملية التصويت دعت القادة أيضا إلى منح وضع المرشح لمولدوفا والأمر نفسه لجورجيا، بمجرد أن تنفذ حكومتها مجموعة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي أعدتها المفوضية الأوروبية.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن القرار غير الملزم ينص على أن منح وضع المرشح لأوكرانيا من شأنه إرسال رسالة سياسية واضحة تؤكد أن الدول المعنية، اتخذت خيارا لا رجوع فيه للمسار الأوروبى.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إن منح وضع المرشح سيسمح أيضا للاتحاد الأوروبي بأن يظل شريكا موثوقا به ولاعبا جيوسياسيا موثوقا به يلتزم بمبادئه وقيمه، كما أنه سيظهر التضامن مع هؤلاء الذين يدافعون عن نفس المثل.

وأضاف الأعضاء أنه لا يوجد مسار سريع لعضوية الاتحاد الأوروبي، وأن الانضمام إلى أن تصبح دولة كاملة في الاتحاد الأوروبي يظل عملية منظمة قائمة على الجدارة وتتطلب استيفاء معايير العضوية في الاتحاد وتعتمد على التنفيذ الفعال للإصلاحات بالإضافة إلى نقل جميع قوانين الاتحاد الأوروبي إلى القانون المحلي.

كما دعا المشرعون الحكومتين الأوكرانية والمولدوفية إلى إظهار عزمهما السياسي بشكل لا لبس فيه على تنفيذ الطموحات الأوروبية لشعوبهما، وتعزيز التقدم بشكل كبير مع الإصلاحات الجوهرية من أجل الوفاء بفعالية بمعايير عضوية الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن. 

 


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