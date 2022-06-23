واشنطن بوست: العدل الأمريكية توسع تحقيقها فى"اقتحام الكونجرس" بأوامر استدعاء جديدة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن وزارة العدل الأمريكية قد أصدرت أوامر الاستدعاء عدة ولايات على بقضية اقتحام الكونجرس، مما يوسع التحقيق فى الكيفية التي حاول بها النشطاء السياسيون الداعمون للرئيس دونالد ترامب استخدام أعضاء مجمع انتخابى مزيفين من أجل إحباط انتصار جو بايدن فى انتخابات 2020.

وقام عملاء فيدراليون بإجراء نشاط إنفاذ القانون بتفويض من المحكمة أمس، الأربعاء، فى مواقع مختلفة. وأكد مسئولو الإف بى أى الأمر للصحيفة. وكان أحدهم فى منزل براد كارفرن المحامى بجوريجا، الذى تشير مزاعم على توقيعه وثيقة أدعى فيها أنه "ناخب لترامب". بينما كان الآخر فى منزل توماس لاين فى فرجيينا، والذى عمل على جهود حملة ترامب فى أريزونا ونيو مكسيكو.

ولم يعرّف مسئولو الإف بى أى الأشخاص الذين لهم صلة بهذه العناوين، إلا أن السجلات العامة تشير إلى أنها منازل للرجلين.

ومن بين من تلقوا أوامر استدعاء أيضا ديفيد شافر، رئيس الحزب الجمهورى فى جورجيا، الذى عمل ناخبا لترامب فى الولاية، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

كما تلقى عدد من بعض الناخبين المحتملين لترامب فى متشيجان أوامر استدعاء، وفقا لشخص مطلع على الأمر رفض الكشف عن هويته لمناقشته تحقيقا مستمرا، لكن لم يتضح ما إذا كان النشاط له صلتة بتحقيق فيدرالى أو حقيق جنائى على مستوى الولاية.

وكانت لجنة 6 يناير المختارة، عقدت جلسة الاستماع الرابعة للجنة المعنية بالتحقيق في أحداث اقتحام الكونجرس الامريكي مساء الثلاثاء، وركزت على ما قالت إنه جهود الرئيس السابق دونالد ترامب "غير المسبوقة" لدفع كبار مسؤولى الدولة لرفض نتائج انتخابات 2020 ، بما في ذلك مخطط لإنشاء قوائم "مزيفة" لقلب انتصار جو بايدن.