اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 07:15 ص
أكرم القصاص
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واشنطن بصدد زيادة الإنفاق العسكرى بمليارات الدولارات

الخميس، 23 يونيو 2022 07:00 ص
واشنطن بصدد زيادة الإنفاق العسكرى بمليارات الدولارات الجيش الأمريكى - أرشيفية
وكالات

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عدلت لجنة مجلس النواب بالكونجرس الأمريكى مشروع ميزانية الدفاع للعام المقبل، بزيادة قدرها 37 مليار دولار، بينها مساعدات عسكرية لكييف بقيمة مليار دولار.

ووفقا للنسخة الأصلية لمشروع الميزانية، كان من المفترض أن تكلفة المساعدة لأوكرانيا ستبلغ 450 مليون دولار، حيث تم رفعها إلى مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك تم اقتراح منح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سلطة تزويد أوكرانيا بالدعم في مجال الاستخبارات والأمن. وتمت الموافقة على التعديلات بأغلبية الأصوات، حيث أيدها 42 عضوا مقابل معارضة 17 عضوا.

من جهته، قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي العقيد المتقاعد دوجلاس ماكغريغور: "إن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على الصمود أمام الجيش الروسي".

وأضاف: "بسبب سياسة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى لم تعد البلاد موجودة، وخسرت كييف أخيرا".


الجيش الامريكى

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دوجلاس ماكغريغور

روسيا

الناتو



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