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نيره أشرف.. زملاء طالبة المنصورة يدعون لها بالرحمة بعد إحالة الجانى للجنايات

الخميس، 23 يونيو 2022 11:14 ص
نيره أشرف.. زملاء طالبة المنصورة يدعون لها بالرحمة بعد إحالة الجانى للجنايات زملاء نيرة
الدقهلية مرام محمد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام جامعة المنصورة، لرصد قيام زملاء الطالبة نيرة أشرف بوضع إكليل من الزهور فى موقع الحادث، تأكيدا على تخليد ذكرى وفاتها وسط مشاركة كبيرة من زملائها.

 

وشهد مكان وقوع جريمة قتل الطالبة نيره اشرف، تجمع زملاء الطالبة فى موقع الحادث، داعين لزميلتهم بالرحمة والمغفرة، مؤكدين إنهم فى انتظار الحكم الرادع والقصاص من الجانى بعد قرار إحالته للجنايات.

حددت محكمة استئناف المنصورة جلسة الأحد المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتلها أمام جامعة المنصورة إلى محكمة الجنايات.

وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

 

 


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