نائب وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، والذي يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.

وتجول المهندس خالد عباس، بمكونات المشروع المختلفة، وعقد اجتماعا مع شركات المقاولات المنفذة للمشروع، للوقوف على سير الأعمال، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ وبأعلى جودة، للانتهاء من هذا المشروع الهام فى الوقت المحدد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.