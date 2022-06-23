نائب محافظ المنيا يتابع تطبيق منظومة العمران الجديدة بالمركز التكنولوجى بديرمواس

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بمتابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه استصدار التراخيص الخاصة بالبناء، وإيجاد حلول سريعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتسهيل على المواطنين في تقنين أوضاعهم مع الدولة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أجرى نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ديرمواس جنوب المحافظة، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق منظومة العمران الجديدة، حيث تم فحص بيانات صلاحية الموقع ورخص البناء، وتم حل مشكلة استصدار 32 رخصة بناء فعلية عقب استيفاء كافة الأوراق اللازمة.

رافق نائب المحافظ، عامر طه رئيس مركز ديرمواس، محمد زين مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، محمود عبد الله مدير وحدة المتغيرات المكانية، والجهات المعنية.

كلف " أبوزيد"، محمد زين مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، بالتواصل المباشر مع طالبي استصدار رخص البناء من أهالي المركز، لمراجعة الأوراق والمستندات المقدمة منهم لاستيفاء الإجراءات الخاصة باستصدار رخص البناء، للتسهيل على المواطنين ولتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة لحوكمة منظومة العمران الجديدة.

وخلال جولته، وجه نائب المحافظ، رئيس المركز برفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بمحيط مستشفى ديرمواس المركزي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين.



نائب محافظ المنيا يتابع تطبيق منظومة العمران الجديدة (1)



نائب محافظ المنيا يتابع تطبيق منظومة العمران الجديدة (2)



نائب محافظ المنيا يتابع تطبيق منظومة العمران الجديدة (3)



نائب محافظ المنيا يتابع تطبيق منظومة العمران الجديدة (4)



نائب محافظ المنيا يتابع تطبيق منظومة العمران الجديدة (5)



نائب محافظ المنيا يتابع تطبيق منظومة العمران الجديدة (6)