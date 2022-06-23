نائب محافظ القاهرة يناقش حل مشكلات حى المرج وتخصيص أراضى للخدمات

كتب سيد الخلفاوى

عقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماع بحضور أعضاء مجلس النواب عن المرج، النائب أحمد على والنائب محمد البنا، لمناقشة الطلبات المقدمة من النواب لحل مشاكل حى المرج فى حضور رئيس حى المرج و مدير الأبنية التعليمية بالقاهرة لمتابعة إنشاء مبنى للإدارة التعليمية ومدارس المرج المطلوب تنفيذها.

كما تم مناقشة أعمال النظافة، فى حضور مندوب شركة النظافة وأيضاً أراضى الإصلاح الزراعي بالمرج المطلوب تخصيصها خدمات للمنطقة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

وفى السياق، تفقد الدكتور إبراهيم صابر، أعمال إزالة الإشغالات والتعارضات التى تعترض أعمال توسعة الطريق الدائرى بحى المرج والتى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى ووزارة النقل بحضور اللواء ايهاب زهني رئيس حى المرج ومهندسى هيئة الطرق والكباري .

وقال "صابر"، إنه جارى إزالة منطقة عزبة الإخلاص بالهايكستب بحى النزهة ، والتى تعد أحد المناطق العشوائية غير المخططة بالمنطقة وستشمل إزالة 212 عقار وذلك بعد صرف التعويضات اللازمة للأسر المستحقة طبقًا لأسعار المنطقة ، نظراً لكون المنطقة عشوائية وتؤثر على حركة الطيران لقاعدة مطار شرق وسيتم إعادة تخطيط المنطقة بعد الانتهاء من أعمال الإزالة.