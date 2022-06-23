نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يعلن إنشاء صندوق لدعم الاستقرار بغرب دارفور

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أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو، انشاء صندوق خيري لدعم إعادة النازحين ومعالجة الأوضاع الانسانية بولاية غرب دارفور، على أن تكون ضربة البداية بإيداع أموال تستقطع من القوات النظامية (الجيش، الشرطة، الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة).

وقال نائب رئيس مجلس السيادة - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/، عقب اجتماعه بمجلس وزراء ولاية غرب دارفور بحضور عضوي مجلس السيادة الطاهر حجر والدكتور الهادي إدريس - إنه أجرى مشاورات مع رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان واتفقا على استقطاع مبالغ من كل ضابط في القوات المسلحة والشرطة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية المختلفة.

وأوضح أن الصندوق الذي تم إعلانه سيكون محروسا وتحت أيد أمينة ويدار بشفافية لصرف الأموال وفقا للاحتياجات الإنسانية الملحة التي يواجهها النازحون بالولاية وأهمها العودة الطوعية وتوفير الخدمات الضرورية.

وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو مواصلتهم للعمل ميدانياً لمعالجة كافة الاختلالات الانسانية والأمنية، مبديا أسفه للأوضاع اللإنسانية التي يعيشها النازحون بالمؤسسات الحكومية داخل مدينة الجنينة (عاصمة غرب دارفور).

وأوضح أن المعالجات تستهدف أوضاع النازحين وليس تفريغا للمؤسسات الحكومية، مناشدا جميع رجال الأعمال والخيرين من أبناء السودان في الداخل والخارج والمنظمات الإقليمية والدولية للاستجابة للظرف الإنساني للنازحين بغرب دارفور.

ودعا جميع مواطني دارفور لقطع الطريق أمام المخربين والمحرضين الذين يحاولون عرقلة عمليات العودة الطوعية للنازحين وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أهمية بناء الثقة وتعزيز التعايش السلمي ووقف كل أشكال الفرقة والشتات لإنجاح الموسم الزراعي وتجاوز المرحلة الحرجة.