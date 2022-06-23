وقال "زاو مين تون" الناطق باسم المجموعة العسكرية الحاكمة في بيان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إنه وفقا للقوانين الجنائية وضعت "سو تشي" في حبس انفرادي في سجن بالعاصمة البورمية .

وأضاف الراديو أنه خلال الأشهر الماضية،كان مكان احتجاز الزعيمة المخلوعة، مصدر حيرة وتساؤلات كبيرة في العالم.

يذكر أنه منذ اعتقالها صباح يوم الانقلاب العسكري في مطلع فبراير عام 2021، وضعت السياسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام والبالغة من العمر 77 عاما قيد الإقامة الجبرية في مكان مجهول في "نايبيداو"، العاصمة التي بناها الجيش في قلب الغابة.

وكانت "أونغ سان سو تشي" تقيم في مقر إقامتها الجبرية مع نحو 10 عاملين بالمنزل، وتحت حراسة مشددة من قوات الأمن، لم تكن الزعمية المخلوعة تخرج إلا لحضور محاكمتها التي بدأت في يونيو الماضي في جلسة مغلقة أمام محكمة خاصة.

يشار إلى أنه منذ فبراير عام 2021، يحظر على محامي الزعيمة السابقة، التحدث أمام الصحافة والمنظمات الدولية.

