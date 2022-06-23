اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مولدوفا: لا يمكننا الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا نظرا لضعف اقتصادنا

الخميس، 23 يونيو 2022 02:00 ص
مولدوفا: لا يمكننا الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا نظرا لضعف اقتصادنا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أكد وزير خارجية مولدوفا نيقولاى بوبيسكو أنه لا يمكن لمولدوفا أن تلتحق بالعقوبات المفروضة على روسيا، نظرا لضعف الاقتصاد المولدوفى.

وقال بوبيسكو: "يتم تطبيق عدد من العقوبات في مولدوفا، لا سيما في مجال القطاع المالي والمصرفي. وفي هذه المرحلة، لا يسمح مستوى الاستقرار في جمهورية مولدوفا وقدرتها على التعامل مع المشاكل في مختلف المجالات بالانضمام إلى المجموعة الكبيرة من تدابير الحظر التي يفرضها الاتحاد الأوروبى".

وخرج في وقت سابق عدة آلاف من الأشخاص في احتجاج بالعاصمة المولدوفية كيشيناو بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال الرئيس السابق لجمهورية مولدوفا إيغور دودون، في وقت سابق إن التضخم في مولدوفا بلغ 22.2٪ في أبريل، وهو رقم قياسي مطلق بين الدول الأوروبية.


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مولدوفا

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