منظمة المرأة العربية تعقد اجتماعاً للجنة مكتبها التنفيذى بمقرها بالقاهرة

كتب محمود راغب

عقدت لجنة المكتب التنفيذى ل منظمة المرأة العربية اجتماعاً صباح اليوم الخميس، بمقر المنظمة بالقاهرة، ونظرت فى المواضيع المستجدة المتعلقة بأعمال اللجنة الخماسية المُكلَّفة بإعداد مقترحات تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة.

وقررت لجنة المكتب وضع تقرير بهذا الشأن وتوجيهه للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بجامعة الدول العربية فى دورته التى ستنعقد آخر شهر أغسطس المُقبل، كذلك نظرت اللجنة بموضوع المؤتمر التاسع للمنظمة، والذى سيعقد برئاسة دولة ليبيا فى 2022-2023، وناقشت اللجنة البرنامج الخاص باحتفالية العام العشرين للمنظمة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة، ومعانى بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية – سلطنة عمان، ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة حالياً، و الدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية – الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته السابقة، ودُعيت حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا، ورئيسة المجلس الأعلى للمنظمة حالياً إلى الاجتماع لعرض تصور دولة ليبيا الخاص بالمؤتمر العام للمنظمة الذي سيعقد برئاستها، ورافق الحضور وفوداً من الخبراء من الدول المعنية آنفة الذكر.