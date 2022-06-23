مقتل شاب بعد تجدد اشتباكات بين عائلتين بدشنا فى قنا

قنا صابر سعيد

لقي شاب حتفه، اليوم الخميس، في مشاجرة بين عائلتين بمركز دشنا شمال محافظة قنا وإصابة شخص آخر، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا للسيطرة علي الاشتباكات.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارا يفيد بمصرع شاب بطعنات سلاح أبيض، وأسفرت الواقعة عن مصرع محمد.ع، 25 عاما، مقيم نجع أبو الحمد تابع لمدينة دشنا، طعناً بسلاح أبيض، بسبب خلافات بين عائلتين، وتجددت الاشتباكات مرة أخرى، مما أدي إلي مصرع شخص آخر وإصابة آخر.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.