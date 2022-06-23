مصرع عامل وإصابة 3 فى مشاجرة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى عامل مصرعه إثر إصابته بطلق خرطوش بالرأس فى مشاجرة بأخميم، بينما أصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث وضبط المتهمين.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين، ووجود متوفى ومصابين، وتمت السيطرة على طرفى المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، وجود مشاجرة بين كل من طرف أول "على.م" 42 سنة عامل توفى إثر إصابته برش خرطوش بالرأس، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى وشقيقه "محمد" 35 سنة عامل، وطرف ثان "أحمد.ع" 34 سنة عامل مصاباً بجرح طعني نافذ بالبطن، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، و"إكرامي.ع" 29 سنة عامل مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، و"كاظم.ع" 44 سنة عامل ووالدتهم رضا ا ا ح 65 سنة ربة منزل مصابة بكسر بالساعد الأيمن " وتم نقلها للمستشفى المركزي الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الثاني فرد خرطوش تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها واتهم الثاني من الطرف الأول – الثالث من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كانت بحوزته مما نتج عنه وفاة شقيقه بسبب خلافات علي مسقي مائي بأرضهم الزراعية، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.