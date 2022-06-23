مشاهير يدعمون الطفلة رقية لتجميع ثمن حقنة ضمور العضلات الشوكى

كتبت شيماء عبد المنعم

حملة دعم كبيرة للطفلة رقية من أجل أن تحصل على حقنة "زولجانزما"، وتشفى من مرض ضمور العضلات الشوكى، حيث أكد الأطباء أنه لو لم تحصل على هذه الحقنة التى يقدر ثمنها بـ40 مليون جنيه خلال أيام قليلة، ستعيش فى معاناة باقى عمرها، وهناك العديد من النجوم اللذين دعموا تلك الحملة حتى تستطيع الطفلة الحصول على الحقنة فى أقرب وقت، ومن هؤلاء النجوم..





محمد هنيدى يدعم رقية

نشر الفنان محمد هنيدى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة الطفلة رقية، وعلق عليها: "القمر دى اسمها رقية.. رقية عندها مرض اسمه ضمور العضلات.. مرض خطير ومالهوش علاج تقريبا.. إلا علاج واحد بس فى العالم"، وأضاف "الحقنة دى مفروض تتاخد قبل ما رقية تتم سنتين، والمشكلة إن فاضل عشر أيام ورقية تتم سنتين، وكل ما الوقت بيعدى.. فرص رقية بتبقى أقل الحقنة تكلفتها 2 مليون دولار.. مبلغ كبير مش كدة؟! بس لو كل بوست عندى بيوصل لـ10 ولا 20 مليون.. و100 ولا 200 ألف منهم بس اتبرعوا هنقدر نجمع المبلغ دا.. بأى مبلغ مهما كان.. هيساعد إننا ننقذ مستقبل وحياة رقية".



محمد هنيدي





أحمد العوضى يدعم رقية

ونشر الفنان أحمد العوضى صورة رقية مع نفس التعليق، وطالب الجميع بأن يتبرعوا لها من خلال الحسابات الموضحة بالصورة الموجودة، من أجل إنقاذ مستقبل رقية ومساعدتها لتعيش حياة طبيعية.



احمد العوضي





عمر كمال يدعم رقية

وشارك أيضا الدعم لمساندة رقية وإنقاذها من ضمور العضلات الشوكي، حيث دعا للتبرع من أجل رقية، مع نفس التعليق لجمع التبرعات فى أسرع وقت.