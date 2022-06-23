وقال شيبان، وفقا لما أوردته قناة (اليمن الإخبارية) اليوم الخميس، إن الطرق التي يصّر الحوثيون على فتحها من الطرق القديمة الجبلية والوعرة ولا تصلح لمرور السيارات والمركبات عليها وبعيدة عن مدينة وسكان (تعز) محملاً في ذات الوقت المبعوث الأممي مسؤولية عدم اتخاذ قرار إدانة قوية ضد الحوثيين.

ودعا رئيس الوفد الحكومي، المجتمع الدولي إلى الوقوف وراء هذا القرار واتخاذ عقوبات بحق جماعة الحوثي كونها المعرقل للهدنة، مشيرًا إلى أن الهدنة عبارة عن حزمة كاملة لا تتجزأ تم التوقيع عليها من قبل الحكومة والحوثيين، ومن ضمنها فتح طرق تعز ومن ثم بقية المحافظات.

ولفت إلى أن الحوثي يتهرب ويريد الاستمرار بحصار تعز واستخدامه كورقة سياسية يناور بها بمكاسب يريد أن يحققها في المستقبل.

وكانت جماعة الحوثي رفضت -أمس- المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج بشأن فتح طريق بمدينة تعز، وذلك في ختام الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت في الأردن.