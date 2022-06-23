مدينة الطود بالأقصر تستكمل أعمال تنفيذ مشروع الصرف.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمدينة الطود والموقف التنفيذى للأعمال الجارى تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندسة رقية حماد رئيسة الجهاز، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

وشملت الجولة متابعة استكمال أعمال حفر وتركيب المواسير وصب المطابق لخط الانحدار الرئيسى بقطر 315 ملى ناحية نجع مكى طريق مصنع تعبئة البوتاجاز، ومتابعة العمل تنفيذ الخطوط الانحدار الفرعية بناحية نجع العلاليم قطر 200 ملى خط فرعي، حيث رافق رئيس مدينة الطود خلال الجولة كل من، المهندس وائل حجاجى حلمى مدير مشروعات الأقصر بشركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر، والمهندس محمد صلاح الدين مدير المشروعات صرف صحى الطود.

وعلى صعيد آخر، فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حسم لمخالفات البناء، تابع رئيس مركز ومدينة الطود، الحملة التى نفذتها قرية الطود غرب برئاسة محمد عبد المعز رئيس القرية، لإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية معدة تمهيدا لصب سقف دور أول علوى بمساحة 130 م بساحل نجع الجسور بقرية الطود غرب، وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى نفس السياق تواصل مدينة الطود أعمال إحلال وتغيير كشافات الإنارة بالطريق السريع القاهرة أسوان الزراعى الشرقى بمدينة الطود، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

ويقول رئيس مركز ومدينة الطود، أنه يجرى عمل تغذية بديلة لمحولات جنوب مدينة الطود بطول 4 كيلومتر بتركيب كابلات جهد متوسط بداية من منطقة الشيخ حسان حتى نهاية محطة المحولات بالضمان، كما يجرى العمل لتركيب 35 عامود جهد منخفض جديد بطريق ترعة السلامية البحرية بداية من مزلقان الطود لزيادة مستوى الإنارة بالطريق، والذى يعتبر بديل الطريق الدائرى للمدينة من الجهة الغربية والمؤدى إلى مركز طب أسرة الطود، والذى يربط مدخل مدينة الطود بمنطقة الشيخ حسان ووصولا إلى قرى العديسات.



مدينة الطود تستكمل أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي



مدينة الطود تستكمل أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي