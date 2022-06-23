مدير تعليم القليوبية يبحث مع وفد يابانى الاستعداد للعام الدراسى الجديد.. صور

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور ياسر محمود، أن الشراكة المصرية اليابانية لتطوير التعليم بدأت في فبراير عام 2016 م عقب البيان المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو ابي، في مجال التعليم، حيث قدمت الحكومة اليابانية الدعم والتعاون في مجال التعليم بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة مرورا بالتعليم الأساسي والتعليم الفني حتى التعليم الجامعي والبحث العلمي.

وأوضح محمود، أنه تم العمل على زيادة أعداد المتدربين والطلاب المصريين للحصول على التدريب والدراسة في اليابان وتطبيق الأنشطة الخاصة بالتوكاتسو بالتعليم الأساسي وتحسين التعليم الفني من خلال التركيز على المهارات الفنية والشخصية، وزيادة التعاون بما في ذلك التدريب في المصانع اليابانية وأيضا التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعاون لتأسيس مدرسة التكنولوجيا التطبيقية والشراكة مع المصانع وتدريب المعلمين.



جانب من اللقاء



جانب من لقاء تعلم القليوبية بالوفد الياباني