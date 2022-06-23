محامى نيرة أشرف: تعرضت لابتزاز من المتهم واتخذنا إجراءات قانونية ضد المسيئين

قدم اليوم السابع بثا مباشراً مع أحمد حجازي، محامي الطالبة نيرة أشرف، التى قتلت على يد زميلها، أمام سور جامعة المنصورة، بعد إحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمعاقبته فيما نسبت إليه من اتهامات.

وقال محامي المجني عليها، إن نيابة جنوب المنصورة بذلت مجهودا كبيرا في القضية في مباشرة التحقيقات في جناية قتل مع سبق الاصرار والترصد، وإحالة النائب العام المتهم لمحكمة الجنايات بعد 48 ساعة من تحقيقات النيابة العامة.

وأضاف، أن موكلته تعرضت لكم كبير من الشائعات، والادعاءات الكاذبة، للخوض في سمعتها، مؤكداً أن لديه أدله وتسجيلات صوتية للمجني عليها، سوف يخرجها للرأي العامن عقب انتهاء القضية، وصدور حكما ضد المتهم، وتضمن هذه التسجيلات دفاع المجني عليها عن نفسها، وردها على الشائعات التي ترددت عنها، وأنها ليس لها أساس من الصحة، خاصة وأن هناك خلافات بين المجني عليها، والمتهم، وسبق وأن حررت ضده 4 محاضر، وتم تقديمهم وإثبتاتهم في تحقيقات النيابة العامة.

وأشار إلى أنه من تم فحص النيابة العامة لهاتف المجني عليها عثر على تهديدات من المتهم لها عبر رسائل ارسلها من هاتفه لها، واكد محامي المجني عليها أن العلاقة بينهما لا تتعدي حدود الزماله فقط، نافيا وجود أي علاقة عاطفية بين الضحية، والمتهم كما ادعي البعض.

وأشار محامي نيرة أشرف، أن أسرة القتيلة حضرت جلسات عرفية بشأن تهديدات المتهم لنجلتهم، وكان والدها حريص على مستقبل الجاني، وكان يخاف على حياة نجلته من أن يسكب المتهم ماء نار على نجلته، مما دفعه للجوء للجلسات العرفية، لردع المتهم، وتم أخذ تعهدات عليه بعدم التعرض لها أو المساس بها، وعليه تم إيقاف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

وأضاف، أن المجني عليه كانت على إتصال به كمحامي لها، وسردت له تفاصيل ما يقوم به المتهم معها، واعطته ادله ادانه ضد المتهم وتم تقديم كل هذه الادله للنيابة العامة، موضحاً ان المجني عليه كشفت عن تعرضها لتهديدات من المتهم، وكانت تقول"عيل غلبان ومش هيعمل حاجة".

واكد محامي المجني عليها انه تم التحرك قانونياً وتحرير 5 محاضر ضد أشخاص خاضوا في سمعة المجني عليها وتداولوا كلام مغلوط في حق القتيلة.