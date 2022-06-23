محاكمة بوسى مستريحة الشرقية فى إحدى قضايا النصب اليوم

الشرقية- فتحية الديب

تستأنف محكمة جنح قسم ثاني الزقازيق برئاسة المستشار محمد هاشم، رئيس محكمة جنح قسم ثانى الزقازيق، اليوم محاكمة "ميرفت ب ر" مدرسة الشرقية، فى القضية رقم 5864 لسنة 2021 قسم ثانى الزقازيق، بعد أنت تم تأجيلها يوم 9 يونيو لضم شهادة من جدول الجنح بالقضايا المتهمة فيها.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على مستريحة جديدة بمدينة الزقازيق، تدعى" م ب ر" 49 سنة مدرسة رياض أطفال، وشهرتها بوسى على خلفية البلاغات المحررة ضدها من قبل عدد من الأهالي يتهمونها بالنصب والاستيلاء على أموالهم ملايين الجنيهات بزعم تشيلغها فى الأجهزة الكهربائية ومفروشات للعرايس.



وكان عدد من المواطنين بمدينة الزقازيق، قد حرروا عدة محاضر بقسم شرطة ثانى الزقازيق وقسم الأموال العامة، ضد" م ر ي" 49 عاما مدرسة رياض أطفال، وشهرتها بوسى، لقيامها بالنصب عليهم فى مبالغ مالية،بزعم تشغيلها فى الأجهزة الكهربائية والمفروشات، وبعد فترة تمطالت فى دفع ورد المبالغ المالية لأصحابها، وامتنعت عن الذهاب لمدرستها بسبب تررد الأهالى على المدرسة ومطالبتها برد أموالهم،فيما يتم فحصها داخل مديرية أمن الشرقية، بعد القبض عليها.