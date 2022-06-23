محافظ دمياط ورئيس "الطبية المتخصصة" يبحثان ملفات المستشفيات التابعة للأمانة

دمياط معتز الشربينى

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مع الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، حيث أشار بيان صادر عن محافظة دمياط إلى أنه تم عقد اجتماع مع ممثل مديرية الصحة ومديرى مركزى الأورام والجهاز الهضمى ومستشفتى التخصصى وجراحات اليوم الواحد ،وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتلك المراكز التابعة لامانة المراكز الطبية المتخصصة.



وتناول الاجتماع بحث سُبل حل عدد من المشكلات وإزالة جميع المعوقات التى تواجه تلك المستشفيات وتعزيزهم بأطقم التمريض وأيضا تخصيص مقر كعيادات إضافية لمرضى الأورام، كما اطلعت "المحافظ" على الموقف الخاص بتطوير بعض الأقسام بالمستشفى التخصصى، وتخفيف الضغط عن تلك المستشفي من خلال إدراج مستشفيات أخرى لاستقبال حالات الحوادث.



وفى سياق متصل، وجهت محافظ دمياط بضرورة التنسيق بين الأمانة والمديرية لاستكمال جميع الخطوات الخاصة بكل ملف، بما يحقق الإدارة الجيدة لمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات الطبية.



وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الجميع على تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحى بالكامل وتعزيزه بكافة الاحتياجات تمهيدا لدخول المحافظة منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك تحقيقا لرؤية الدولة للنهوض بهذا القطاع وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة.