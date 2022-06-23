محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الاحياء بالمرور الدورى بمحيط لجان امتحانات الثانوية

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالمرور فى محيط لجان الثانوية العامة بنطاق الأحياء لمتابعة حالة النظافة والكهرباء، وإزالة عربات الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت بنطاق جميع المدارس التي بها لجان امتحانات الثانوية العامة.

وفي هذا الصدد، قام حى العامرية ثان برئاسة اللواء حسين لبيب برفع المخلفات بمجمع المدارس بنطاق الحى ومناطق "شارع السفن، شارع مساكن فاركو، شارع القاعة ، شارع خديجة ياسين" حيث تم رفع نحو 27 طن مخلفات وقمامة من نطاق الحى.

ونفذ حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملات التطهير حول المدارس بنطاق الحى ومناطق قرية أبو سمبل وقرية الكرنك بالنهضة ومربع الورش مساكن القسم وخلف مسجد البسيونى.

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة حول المدارس، حيث تم صيانة وإنارة الكشافات والأعمدة بكل من شوارع باب الملوك، بشاير الخير بغيط العنب وكذلك تركيب شبكة وإنارة 12 كشافا بشارع ابن عدى مع الغرناطى.

وشهد حى الجمرك برئاسة الدكتورة رحاب مدنى أعمال رفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس بميدان إبراهيم الأول وطريق 26 يوليو، كما تم المرور على المدارس للتأكد من إنارة جميع الكشافات حيث تم صيانة 3 كشافات بشارع الشيمي بك والقاضي جمال الدين وشارع إبراهيم الأول، كما تم تغيير 2 كشاف ليد بشارعي سوق السمك القديم، وحسن عاصم، فضلا عن تطهير لجان الثانوية العامة بجميع المدارس بنطاق الحى.

وشن حي شرق برئاسة محارب هيلع حملات مكبرة حول المدارس لمنع الباعة الجائلين من الوقوف حول المدارس ومصادرة جميع مكبرات الصوت والتأكد من توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب.