محافظ الإسكندرية يكرم إحدى العاملات بشاطئ ميامى العام

الإسكندرية جاكلين منير

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، آمال محمود أحمد، إحدى العاملات بشاطئ ميامي العام، وأمر بصرف مكافأة مالية تشجيعًا وتحفيزًا لها على أمانتها لعثورها على مبلغ مالي مفقود وتسليمه إلى مالكه، وذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.



وأكد الشريف أن الإسكندرية مليئة بالنماذج الجيدة والمشرقة، ودورنا كمسئولين رعاية وتكريم وتحفيز هؤلاء المتميزين في كافة المجالات وتقديم كامل الدعم والتشجيع لهم.



من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، أنه أثناء قيام آمال محمود بعملها على الشاطىء قامت بالعثور على مبلغ من المال، وعلى الفور قامت بتسليمه إلى مراقب الشاطىء الذي بدوره قام باستخدام الإذاعة الداخلية للشاطىء للإعلان عن ذلك، حيث تم تسليم المبلغ المفقود إلى مالكه.









