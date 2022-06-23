اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 06:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يكرم إحدى العاملات بشاطئ ميامى العام

الخميس، 23 يونيو 2022 05:14 م
محافظ الإسكندرية يكرم إحدى العاملات بشاطئ ميامى العام جانب من التكريم
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، آمال محمود أحمد، إحدى العاملات بشاطئ ميامي العام، وأمر بصرف مكافأة مالية تشجيعًا وتحفيزًا لها على أمانتها لعثورها على مبلغ مالي مفقود وتسليمه إلى مالكه، وذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.
 
وأكد الشريف أن الإسكندرية مليئة بالنماذج الجيدة والمشرقة، ودورنا كمسئولين رعاية وتكريم وتحفيز هؤلاء المتميزين في كافة المجالات وتقديم كامل الدعم والتشجيع لهم.

من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، أنه أثناء قيام  آمال محمود بعملها على الشاطىء قامت بالعثور على مبلغ من المال، وعلى الفور قامت بتسليمه إلى مراقب الشاطىء الذي بدوره قام باستخدام الإذاعة الداخلية للشاطىء للإعلان عن ذلك، حيث تم تسليم المبلغ المفقود إلى مالكه.
 

IMG-20220623-WA0033
 


 


الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

شاطئ ميامى

محافظ الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة