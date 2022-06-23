اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يعلن تفعيل مبادرة الأزهر الشريف لتيسير تكاليف الزواج

الخميس، 23 يونيو 2022 07:48 م
محافظ الإسكندرية يعلن تفعيل مبادرة الأزهر الشريف لتيسير تكاليف الزواج اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تفعيل مبادرة «لتسكنوا إليها» والتي أطلقها الأزهر الشريف على مستوى المحافظات، وتستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة فى تكاليف الزواج للمقبلين على الزواج.

 

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الخميس، بمكتبه مع الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة بالأزهر الشريف، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام قطاع الدعوة والإعلام الديني والفتوى بالأزهر الشريف بالإسكندرية، والسيد علاء العريان الوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

 

وثمن محافظ الإسكندرية مبادرة الأزهر الشريف "لتسكنوا إليها" والتي تعلى من القيم المعنوية للزواج، وتساهم في نشر التوعية بأهمية التخفيف على كاهل الأسر المقبلة على الزواج بالمجتمع المصري، وخاصة في ظل الظروف الراهنة.

 

وكلف المحافظ بحشد جميع الجهات المعنية على مستوى المحافظة لتفعيل المبادرة وإبراز دورها وأهدافها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين.

 

وأكد أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة على تقديم سبل الدعم لإنجاح المبادرة، مع دعم تنفيذ اللقاءات والحلقات النقاشية وبرامج التوعية للمواطنين من الآباء والأمهات والشباب والفتيات بنطاق المحافظة بمشاركة أساتذة ومشايخ الأزهر الشريف، والجهات المتخصصة.


الاسكندرية

الازهر

لتكسنوا اليها

تكاليف الزواج



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