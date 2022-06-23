محافظة القاهرة تفتتح معرضا للحرف اليدوية التراثية بحديقة اللوتس

كتب سيد الخلفاوى

افتتحت محافظة القاهرة اليوم معرضا للحرف اليدوية التراثية بحديقة اللوتس بمدينة نصر يمتد حتى يوم السبت القادم، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية وإحدی الأدوات المهمة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الحفاظ على الحرف التراثية للقاهرة التاريخية يستحوذ على اهتمام كبير من قبل الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، مما أسهم فى انضمام مصر إلى شبكة المدن الإبداعية باليونسكو فى مجال الحرف التراثية والفنون الشعبية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل لتسويق منتجات الحرفيين كما تقدم محافظة القاهرة الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية.

يذكر أن المعرض يضم ديكورات منزلية يدوية وأعمال خشب وتطعيم للأكسسوار بالنحاس والأحجار الكريمة، ومنتجات خان الخليلى وسجاد، ومعروضات نوبية، وديكوباج ومفروشات يدوية ومنتجات تجميل طبيعية.