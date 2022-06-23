محافظة الدقهلية تتبنى مبادرة مواجهة المغالاة فى تكاليف الزواج

كتب لؤى على

دشن محافظ الدقهلية د. أيمن مختار مبادرة "لتسكنوا إليها" لتيسير الزواج وعدم المغالاة في تكاليف الزواج بمراكز ومدن وقري المحافظة؛ وذلك في إطار مبادرة مجمع البحوث الإسلامية، وبالتعاون مع منطقة وعظ الدقهلية والمجلس القومي للمرأة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بالدقهلية، وذلك بحضور الشيخ محمد عبد البديع مدير عام منطقة وعظ الدقهلية، ود. أمينة شلبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، ود. وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والسيد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

وخلال تدشين المبادرة أكد المحافظ د. أيمن مختار على أهمية المبادرة وضرورة العمل بروح الفريق بين كافة الجهات المشاركة لتحقيق أهداف المبادرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة وأجهزتها المختلفة وعلى رأسها الأزهر الشريف بالقضايا الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين والسعي الجاد نحو وضع الحلول المناسبة لها بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة علي تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح المبادرة، وأن هناك تكليفات محددة لرؤساء المراكز لتقديم الدعم والمساندة لتنفيذ اللقاءات والحلقات النقاشية وبرامج التوعية للمواطنين من الآباء والأمهات والشباب والفتيات بنطاق المحافظة بمشاركة أساتذة ومشايخ الأزهر الشريف.

فيما وجّه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد جميع مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية بالتحرك الميداني بشكل مستمر لتبني محاور المبادرة بما يقضي على العادات السيئة التي يتبعها البعض في موضوع الزواج وتحول دون تحقيق الاستقرار المجتمعي.