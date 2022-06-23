اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 02:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس أوروبا: مناقشة طلبى أوكرانيا ومولدوفا الانضمام للاتحاد الأوروبى "لحظة حاسمة"

الخميس، 23 يونيو 2022 01:51 م
مجلس أوروبا: مناقشة طلبى أوكرانيا ومولدوفا الانضمام للاتحاد الأوروبى "لحظة حاسمة" شارل ميشيل
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتبر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، لمناقشة طلبى أوكرانيا ومولدوفا الحصول على العضوية بأنه بمثابة "لحظة حاسمة" بالنسبة للكتلة.
 
وقال ميشيل للصحفيين وهو في طريقه لحضور قمة المجلس الأوروبي في بروكسل - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "هذه لحظة حاسمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإننا سنقوم اليوم بخيار جيوسياسي".
 
وأعرب ميشيل عن ثقته في أن زعماء الاتحاد الأوروبي سوف يمنحون وضع المرشح لأوكرانيا ومولدوفا ويعبرون عن منظور أوروبي واضح وقوي لكلا البلدين.
 
وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وقالت إنه سيتعين على كييف تنفيذ عدد من الإصلاحات المرتبطة بعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي ومعالجة أوجه القصور فيما يتعلق بدور القانون ومكافحة الفساد.

المجلس الأوروبى

الاتحاد الأوروبى

اوكرانيا

مكافحة الفساد



الموضوعات المتعلقة

رئيس المجلس الأوروبي: منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد لحظة حاسمة

الخميس، 23 يونيو 2022 10:08 ص

المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية: قلق الأوروبيين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة يماثل قلقهم من حرب أوكرانيا

الخميس، 16 يونيو 2022 02:26 م

روسيا تهاجم رئيس المجلس الأوروبى: تصريحاته ضدنا وقحة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:00 ص

حزمة سادسة من العقوبات على روسيا.. رئيسة المفوضية الأوروبية: عقوبات على 90% من واردات طاقة موسكو.. رئيس المجلس الأوروبى: نحن بحاجة لزيادة تمويل قطاع "الدفاع".. كييف: العقوبات ستسرع من انهيار الاقتصاد الروسى

الثلاثاء، 31 مايو 2022 08:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة