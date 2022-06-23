مجلس أوروبا: مناقشة طلبى أوكرانيا ومولدوفا الانضمام للاتحاد الأوروبى "لحظة حاسمة"

كتبت: هناء أبو العز

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، لمناقشة طلبى أوكرانيا ومولدوفا الحصول على العضوية بأنه بمثابة "لحظة حاسمة" بالنسبة للكتلة.

وقال ميشيل للصحفيين وهو في طريقه لحضور قمة المجلس الأوروبي في بروكسل - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "هذه لحظة حاسمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإننا سنقوم اليوم بخيار جيوسياسي".

وأعرب ميشيل عن ثقته في أن زعماء الاتحاد الأوروبي سوف يمنحون وضع المرشح لأوكرانيا ومولدوفا ويعبرون عن منظور أوروبي واضح وقوي لكلا البلدين.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وقالت إنه سيتعين على كييف تنفيذ عدد من الإصلاحات المرتبطة بعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي ومعالجة أوجه القصور فيما يتعلق بدور القانون ومكافحة الفساد.