ماكرون: الحرب عادت إلى الأرض الأوروبية وسندعم دول البلطيق

كتب محمد جمال

قال الرئيس الفرنسى ​إيمانويل ماكرون​، إن "الحرب عادت إلى الأرض الأوروبية وسندعم دول ​البلطيق​ وهدفنا مساعدة ​أوكرانيا​"، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".

واعتبرماكرون أن موافقة ​الاتحاد الأوروبي​ على منح أوكرانيا و​مولدافيا​ صفة مرشحين لعضوية الاتحاد الخميس، يشكل "إشارة قوية جدا حيال ​روسيا​".

وأشاد ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي في بروكسل التي تستضيف قمة أوروبية، ب"خطوة سياسية صادرة من ​أوروبا​ قوية وموحدة، لقد قمنا بخطوة عملاقة، وكل ذلك ندين به للشعب الأوكراني الذي يقاتل دفاعا عن قيمه وسيادته ووحدة أراضيه. ندين به ايضا لمولدافيا انطلاقا من وضعها السياسي وانعدام الاستقرار الذي تتعرض له والسخاء الذي عرفت أن تثبته، لكن العملية التي بدأت لن تكون سهلة".

تجدر الإشارة الى أن دول البلطيق هي إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا.