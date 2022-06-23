ماذا قدمت هيئة الإسعاف خلال عام؟ الصحة توضح

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم تزويد أسطول الإسعاف بـ203 سيارات إسعاف، مشيرا إلى أنه تم تطوير 204 سيارات فضلا عن مقر الإسعاف النهرى بأسوان.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أنه تم توريد لانش إسعاف نهري بإجمالي تكلفة 846 مليون جنيه تقريبًا مع تطوير 30 نقطة إسعاف وإنشاء 14 نقطة إسعاف جديدة وتطوير 4 مراكز رئيسية بتكلفة 9. 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير المبنى الرئيسى لهيئة الإسعاف المصرية بتكلفة 429 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم إنشاء المقر الرئيسى للهيئة بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 8 فدادين لاستيعاب عدد الموظفين العاملين بالهيئة وتم تطوير 118 وحدة إسعاف كمرحلة أولى بجميع المحافظات وإنشاء 19 وحدة إسعاف بالمحافظات وإنشاء 8 أبراج اتصالات، وتطوير ورفع كفاءة 9 أبراج على مستوى المحافظا كما تم توريد 813 عربة إسعاف مجهزة وحديثة لتقديم خدمة إسعافية متميزة وإنشاء غرفة التحكم في البلاغات الأسعافية الرئيسية و الأحتياطية لإدارة (أنظمة البلاغات، أنظمة الأطقم الإسعافية، أنظمة السيارات و المٌعدات الخاصه بها).

وتابع تمت ميكنة المنظومة الإسعافية بمحافظة بورسعيد، وجارى استكمال الميكنة فى باقى المحافظات وتخصيص 96 سارة مجهزة بحضانات متنقلة، و89 جهاز تنفس صناعي للأطفال المبتسرين، وجارى توريد 50 حضانة جديدة و300 سيارة، و11 لانش نهرى.