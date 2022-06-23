مؤسسة شباب القادة: مسابقة طلاب كليات الهندسة هدفها تأهيلهم لسوق العمل

كتب محمد صبحى

قال النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب والمؤسس والمدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة ، إن الهدف من التعاون مع شركة كونكريت بلاس إطلاق مسابقة تخدم كل طلاب الجامعات وتحديدا كليات الهندسة فى كل جامعات مصر لمحاكاة عملية بشكل واقعى للتدريب الصيفى، خاصة فى ظل تراجع دور التدريب الصيفى بحسب رواية اغلب طلاب الجامعات، بالتالى بدأنا الاهتمام بهذا الأمر لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأشار النائب أحمد فتحى خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن لتوقيع برتوكول تعاون بين مؤسسة شباب القادة وشركة كونكريت بلاس أن المؤسسة تعمل على دعم المشروعات المختلفة بجميع المجالات، لافتا إلى أن التوعية والاحتكاك بسوق العمل يسهم فى المحاكاة الحقيقية للطلاب.

وذكر أن هناك تعاونا مع أكثر من 165 طالبا من 18 جامعة حكومية وأهلية وخاصة، مؤكدا أن العالم فى أشد الحاجة حاليا لخريجين مؤهلين ومدربين للتعامل مع كافة قضايا المجمعتية.

وأضاف أن المشاركة المجتمعية للشركات القطاع الخاص في التدريبات العملية والعلمية أمر فى غاية الأهمية وأن القطاع الخاص يحاكى الواقع فى التدريبات بمختلف مجالاتها منوها إلى أن الشباب المصرى مبتكر ولديه العديد من الأفكار.

وأشار إلى أن التعاون يأتى فى إطار إطلاق الرئيس السيسى عام 2022 عام المجتمع المدنى وهذا دور الشركات بمختلف المجالات من أجل تقديم الخدمات المختلفة للطلاب بما يؤهلهم على الانخراط بسوق العمل محليا ودوليا.

وتابع أن الغرض من المسابقة تنفيذ مشروع فى العاصمة الإدارية بالتعاون مع الشركة وتنفيذه على أرض الواقع بالاشتراك مع كل الأقسام المختلفة فى الهندسة عمارة هندسة مدنى وكهرباء تشارك كفريق عمل كل فريق لها مدرب من داخل الشركة يساعدهم على إعداد التصميم والماليات بحيث يكون المشروع كامل للتقديم فى اى مناقصة.

وتابع النائب أحمد فتحى أنه على مدار 5 سنوات تمكنت مؤسسة شباب القادة من إطلاق منصة تم إطلاقها تحت رعاية وزارات التضامن والتعليم العالى والهجرة والتعاون مع المجلس القومى للمرأة للعمل على الملف التكنولوجى و تصنيع سيارات وغواصات والعكل على الملف البيئي الذى يشغل العالم حاليا ونماذج المحاكاة لمجلس النواب والشيوخ ومجلس الوزراء والأمم المتحدة وملف الصحة من خلال كيفية تجهيز القوافل الطبية والتعاون والمشاركة فى مشروعات الدولة ، كما أطلقت المؤسسة مبادرة هى تقود لدعم الطالبات بالتعليم الفنى لتكون رائدات.