لمحبى الوجبات الخفيفة.. بدائل صحية للبطاطس المقلية

كتبت إيناس البنا

البطاطس المقلية من ألذ الوجبات الخفيفة التي قد يستمتع بها الشخص، لكنها ليست صحية، خاصة بين الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا، لذا فى هذا التقرير نقدم بعض البدائل الصحية التي يمكن أن تساعدك في التغلب على الرغبة في تناول البطاطس المقلية وفقا لموقع " timesnownews"

بدائل صحية للبطاطس المقلية



البطاطس المشوية:



البطاطس المشوية أفضل بدائل البطاطس المقلية المحملة بالزيوت والدهون، ويمكنك تحضير البطاطس المشوية بوضعها فى الفرن مع القليل من زيت الزيتون.

الجزر المشوى مع البطاطس:



يمكنك تحضير البطاطس عن طريق تقطيع الجزر إلى شرائح وخبزها مع بطاطس مقرمشة، هذه الخضراوات مفيدة لعينيك وقلبك.

الكوسة المقلية مع البطاطس



لتحضير هذا قطّع بعض الكوسة إلى شرائح طويلة، ثم ضع القليل من البيض وفتات الخبز والجبن، هذه الخضراوات غنية بمضادات الأكسدة ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.