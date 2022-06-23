اليوم السابع
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لص المنازل يعترف لمباحث القاهرة: "أسرق المجوهرات والأموال بأسلوب المغافلة"

الخميس، 23 يونيو 2022 09:00 ص
لص المنازل يعترف لمباحث القاهرة: "أسرق المجوهرات والأموال بأسلوب المغافلة" حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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اعترف لص بارتكابه وقائع سرقة المجوهرات والأموال من منازل المواطنين بأسلوب المغافلة لبيعها لعملائه، وتكوين ثروات مالية، لافتا إلى أنه يستغل قدرته في السرقة ومغافلة الضحايا.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وبحوزته (هاتف محمول – "كمية من المشغولات الذهبية" مجهولين المصدر - مبلغ مالى).

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية) بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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