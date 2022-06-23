لجنة الشباب والرياضة تزور محافظة الإسماعيلية اليوم لتفقد منشأت بالمحافظة

الإسماعيلية - صبرى غانم

تزور اليوم الخميس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة محافظة الإسماعيلية وذلك لتفقد بعض المنشأت الرياضية والشبابية بالمحافظة والوقوف على إزالة المعوقات فى تنفيذ وعمل المنشأت بالاشتراك مع الجهاز التنفيذي.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة زيارتها للمحافظة بزيارة اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بمكتبه بديوان عام المحافظة كما تقوم اللجنة بزيارة نادى الاسماعيلى الاجتماعى وزيارة نادى القنطرة غرب الرياضى للوقوف على مشاكل النادى وإنشاء ملعب قانونى بالنادي ثم تزور اللجنة بيت شباب الإسماعيلية وعقد لقاء شبابى مع شباب الإسماعيلية وتزور اللجنة عددا من المنشأت الرياضية والشبابية بالمحافظة.