لجنة الجمارك بغرفة القاهرة تبحث سبلًا جديدة لضبط السوق

كتب إسلام سعيد

عقدت لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر المستجدات على الساحة التجارية، وشكاوى ومقترحات منتسبي الشعب التجارية النوعية بالغرفة في الأنشطة المختلفة.

ودعا عمرو خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس اللجنة لاجتماع طارئ حضره المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة، وعضوا اللجنة إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، وأيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة لمناقشة الموضوعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، وتتعلق بالجمارك من أجل المساهمة في ضبط الاسواق.

وقال عمرو خضر إن اللجنة تبحث حاليًا كافة الموضوعات والمقترحات لعرضها على المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، تمهيدًا لمخاطبة رئيس مصلحة الجمارك بشأنها، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي وغرامات الأرضيات، وغيرها من الملاحظات التي وصلت للجنة من منتسبي الشعب التجارية .

واقترح رئيس لجنة الجمارك عقد لقاءات دورية مع السفراء والملاحق التجاريين بسفارات الدول الإفريقية المختلفة في القاهرة لبحث متطلبات أسواق بلادهم من المنتجات المصرية لدعم ملف زيادة الصادرات المصرية، خاصة أن الأسواق الإفريقية واعدة، وتستوعب منتجات مصرية كثيرة، وكذلك للاستفادة من كافة الاتفاقيات الدولي مع الدول المختلفة.

ولفت (خضر) إلى أن اللجنة في تواصل مستمر مع القطاعات التجارية بمختلف أنشطتها عن طريق إدارة الشعب التجارية بالغرفة لبحث كافة الملاحظات والشكاوى، وعرضها على المسئولين بمصلحة الجمارك .

وشدّد (خضر) على أن اللجنة تكثف حاليًا جهودها من أجل المساهمة في الحفاظ على ضبط السوق بالسعي إلى تذليل أي معوقات تواجه الأنشطة؛ مما يدعم التوجه العام للقيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الأسواق لدعم المواطنين من جانب، ومن الآخر مساندة كافة القطاعات لدعم القاعدة العريضة لاقتصادنا القومي.