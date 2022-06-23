وقالت وزارة الخارجية- فى بيان لها اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- إنها تتطلع إلى أن إعانة الدعم الشعب الأفغاني الذي يعاني من تداعيات الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرق بلاده في يوم 22 يونيو الجارى، موضحا أن الحكومة تخطط لتقديم المساعدات عبر منظمات دولية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، تعمل في أفغانستان، ويعتقد بأن الحكومة ستقدم عبر إحدى المنظمات المساعدات إلى أفغانستان.

وأوضح البيان أن الحكومة اتخذت القرار بسرعة، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان، مؤكدا أن الحكومة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية وشعوبها.

يذكر أن الحكومة الكورية قد قدمت خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الزلزال، اليوم /الخميس/، موضحة إنها تتطلع إلى إعادة إعمار المنطقة المنكوبة في أفغانستان في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد أن تعرضت أفغانستان إلى زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة بكتيكا في أفغانستان وخلف أكثر من ألف قتيل.