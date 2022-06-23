وأوضحت وزارة الأراضى والبنية التحتية والنقل الكورية -في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- أن انطلاق القمر الصناعى الخاص بنظام تعزيز الأقمار الصناعية الكوري (KASS) هو أول نظام دقيق لتكثيف نظام تحديد المواقع العالمى فى البلاد، من مركز غويانا للفضاء في كورو فى غيانا الفرنسية.

وأضافت أنه يمكن للنظام تحسين خطأ تحديد استخدام GPS من 1.0 إلى 1.6 متر من مستوى 15-33 مترا الحالي في الوقت الفعلي لضمان موثوقية المعلومات في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة تخطط لبدء الخدمة التجريبية للنظام في شهر ديسمبر تقريبًا قبل تشغيلها الكامل العام المقبل.

وتعد كوريا الجنوبية هي الدولة السابعة التي لديها نظام أقمار صناعية متزامن مع الأرض مسجل رسميًا لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند واليابان وروسيا والصين.