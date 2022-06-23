كل ما تريد معرفته عن الكابل البحرى للربط بين مصر واليونان

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة جريد تليكوم GRID Telecom، للربط بين مصر واليونان عبر بناء كابل بحري جديد يتبع أحد أنظمة الكابلات البحرية الممتدة عبر البحر الأبيض المتوسط، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن الكابل الجديد وأهميته.



س- ما هي أهمية الكابل البحري بين مصر واليونان؟ ج- يعد الكابل الجديد أقصر الطرق لعبور منطقه حوض البحر المتوسط وصولا إلى منطقة البلقان ووجهات أخرى مثل جنوة ومرسيليا عبر المسارات الأرضية والبحرية، وذلك بما يساهم في تعزيز موقع مصر الاستراتيجي كمركزاً عالميا لخدمات الاتصالات ومرور البيانات بين الشرق والغرب.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية المصرية للاتصالات واستراتيجيتها التوسعية لتعزيز بنيتها التحتية الدولية وتوسيع شبكاتها وتعدد نقاط الوصول داخل البحر الأبيض المتوسط، من خلال فتح بوابة شرقية لأوروبا عبر اليونان، حيث