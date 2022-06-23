ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء الأربعاء، عن المصدر قوله إن :" عناصر تنظيم داعش الإرهابي تعرضت لنقطة تفتيش ضمن قاطع صلاح الدين، إلا أن القوات الأمنية العراقية تصدت له وباشرت بعملية تفتيش بحثاً عن المنفذين".