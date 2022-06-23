قصة حب أكبر تاجر مخدرات فى العالم وزوجته تتحول لمسلسل تليفزيونى

فاطمة شوقى

من المنتظر أن تتحول قصة الحب التي جمعت بين أكبر تاجر مخدرات في العالم خواكين التشابو جوزمان، وزوجته إيما كورونيل إلى مسلسل تليفزيونى بعنوان "سيدة سينالوا الأولى"، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسلسل التليفزيونى ستدور قصته حول زواج أكبر تاجر مخدرات في العالم، المكسيكى، التشابو ، مع إيما كورونيل، وسيكون من بطولة الممثل جون ليجويزامو، الكولومبي الأصل ، والذى تشأ في حى جاكسون هايتس في نيويورك.

وأوضحت أن هذه القصة ستكون عن "الحب والجنس والمخدرات والخطر" والتي ستتناول الحياة الرائعة والمتقلبة في نفس الوقت لملكة الجمال السابقة، إيما كورونيل، التي تحولت من فتاة بسيطة إلى زوجة أشهر مجرم في المكسيك.

وحصل المسلسل على الضوء الأخضر لتصويره، وسيكون العرض الأول في خدمة البث لأحد المنصات الأمريكية، وسيتم عرضه في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وجميع الأسواق الدولية.

والجدير بالذكر أنه تم القبض على كورونيل في ولاية فرجينيا وتم الحكم عليها في نوفمبر الماضى، حيث تم إرسالها إلى تكساس في سجن مشدد الحراسة، وستبقى هناك حتى 13 سبتمبر 2023، حيث تقضى عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة سنوات لتورطها في عمليات تهريب مخدرات مع زوجها التشابو جوزمان.

وكان تم القبض عليها في فبراير 2021 في مطار دالاس في فيرجينا ، وفى يونيو من ذلك العام اعترفت بالذنب بالتعاون مع زوجها في تهريب المخدرات وخاصة الكوكايين والهيروين والماريجوانا والميثامفيتامين إلى الولايات المتحدة.

كما أن التشابو نفسه ، المعروف بهروبه المتكرر من سجون شديدة الحراسة ، تم اعتقاله في فبراير 2019 وهو متهم ب 10 جرائم جميعها مرتبطة بتهريب المخدرات ، وذلك بعد محاكمة استمرت حوالى 4 أشهر وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد.