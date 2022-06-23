في يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة.. الرقابة الإدارية تؤكد أهمية وحدة الصف لمكافحة الفساد

كتب محمد أبو ضيف

نشرت هيئة الرقابة الادارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيانا بعنوان" يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة .. المضي قدمًا في عالم ما بعد الجائحة يتطلب مؤسسات عامة مرنة وموثوق بها".

جاء فى نص البيان: مع اقتراب عام 2030، تُعجّل المؤسسات العامة في مختلف أنحاء العالم بخطوات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتصدى في الوقت ذاته للتحديات وتغتنم الفرص على طول الطريق.

وتابع البيان: في ضوء الاحتفال بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة في 23 يونيو، والذي يتناول هذا العام دور المؤسسات العامة في إعادة البناء بعد الجائحة، نسترجع إعلان شرم الشيخ الذي تم تبنيه خلال مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر الماضي في إطار رئاسة مصر للمؤتمر، ونؤكد من جديد على أهمية وحدة الصفوف لضمان اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد في أوقات الطوارئ والأزمات.