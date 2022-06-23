فيتامينات تحتاجها للحفاظ على صحتك ولياقتك.. أطعمة ضرورية

كتبت فاطمة خليل

النظام الغذائي الصحي والمتوازن هو مفتاح الحفاظ على صحتك العامة ولياقتك البدنية، ومع ذلك، فحتى الطبق المليء بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية لا يوفر لجسمك جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها، وقد يفتقر جسمك إلى العناصر الأساسية الأخرى، كما أنه ليس من السهل على الجسم امتصاص بعض العناصر الغذائية بسبب الأمراض المزمنة أو بعض الأدوية، في هذا التقرير نتعرف على فيتامينات تحتاجها للحفاظ على صحتك ولياقتك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فيتامينات تحتاجها للحفاظ على صحتك ولياقتك فيتامين د فيتامين د أو "فيتامين أشعة الشمس" من العناصر الغذائية التي سمعنا عنها جميعًا وإن أفضل طريقة للحصول على ما يكفي من فيتامين (د) هي من خلال التعرض لأشعة الشمس، فقد يكون من المستحيل الحصول عليه خلال أشهر معينة من العام ، مثل الشتاء.

عندها يمكنك اللجوء إلى الأطعمة الغنية بفيتامين (د) بما في ذلك السلمون والحليب اليومي والنباتي وعصير البرتقال والسردين وصفار البيض والحبوب المدعمة. فيتامين ك فيتامين ك من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في علاج الجروح ومشاكل تخثر الدم ويقال أيضًا أنه يعزز صحة العظام ويجعلها قوية.

أفضل مصادر الغذاء لفيتامين K تتكون من البروكلي والسبانخ واللفت والخس والبيض والقرنبيط والأسماك. فيتامين ب 12 فيتامين ب 12 من أهم العناصر الغذائية للجسم، يساعد في الحفاظ على صحة وسلامة أعصاب وخلايا الدم في الجسم ويسهل أيضًا تكوين الحمض النووي، أي المادة الوراثية لجميع الخلايا بالإضافة إلى ذلك ، فهو يعزز الطاقة ويعزز التمثيل الغذائي.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12، يمكنك اللجوء إلى الأطعمة مثل الحليب والبيض والزبادي والأسماك الدهنية واللحوم الحمراء والمحار والحبوب المدعمة. المغنيسيوم المغنيسيوم معدن أساسي يساعد في بناء قوة العظام، ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويخفض مستويات السكر في الدم ويخفف من القلق له العديد من الفوائد الأخرى ، ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي منه.

ومع ذلك ، فإن بعض أفضل مصادر المغنيسيوم تشمل الأفوكادو والمكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة والخضروات الورقية وبعض الأسماك الدهنية. أحماض أوميجا 3 الدهنية هناك العديد من الفوائد لإضافة أحماض أوميجا 3 الدهنية في نظامك الغذائي، فهو لا يساعد في خفض ضغط الدم فحسب ، بل يقلل أيضًا من الالتهابات ، مما يقلل بدوره من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

لضمان حصولك على ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية في نظامك الغذائي ، يجب أن تشمل الأطعمة مثل الأسماك الدهنية (السلمون والتونة والسردين) والمكسرات والبذور والزيوت النباتية والأطعمة المدعمة.