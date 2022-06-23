فوز مصر بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.. صور

كتب محمود راغب

فازت المرشحة المصرية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للفترة 2023/ 2026 عقب حصولها على 126 صوتاً بالانتخابات التي جرت اليوم 23 يونيو 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

تضم لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة 23 خبيرًا ممن يتمتعون بمؤهلات وخبرات متميزة أكاديمية وعملية في موضوعات المرأة. ويأتي الترشيح المصري لعضوية اللجنة في إطار حرص مصر على الإسهام المتواصل على المستوى الدولي في النهوض بوضع المرأة في جميع أنحاء العالم من خلال القضاء على كافة أشكال التمييز ضدها.

أوضح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن فوز المرشحة المصرية بعضوية اللجنة جاء بعد انتخابات شديدة التنافسية، حيث حظت المرشحة المصرية برابع أعلى عدد من الأصوات ضمن 23 مرشحة تنافسن لشغل 12 مقعداً خلال انتخابات التجديد النصفي للجنة، وفي هذا الإطار يعرب مندوب مصر الدائم عن بالغ الشكر لكافة الوفود التي دعمت المرشحة المصرية خلال تلك الانتخابات، مما يؤكد المكانة التي تحظى بها مصر في المجتمع الدولي، بالإضافة إلى الكفاءة المهنية والخبرة التي تتمتع بها الدكتورة مايا مرسي.

أضاف المندوب الدائم أن الأسابيع الماضية شهدت جهودًا مكثفة قادتها وزارة الخارجية وسفارات مصر بالخارج والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتأمين الأصوات اللازمة لفوز المرشحة المصرية في تلك المعركة الانتخابية الصعبة، مما يمثل إضافة جديدة لرصيد مصر الدبلوماسي المتميز على المستوى الدولي.