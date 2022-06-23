اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فاجعة أفغانستان.. مقابر جماعية لدفن ضحايا الزلزال.. فيديو

الخميس، 23 يونيو 2022 10:01 ص
فاجعة أفغانستان.. مقابر جماعية لدفن ضحايا الزلزال.. فيديو زلزال ـ أرشيفية
وكالات الأنباء

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أفغانستان.. بعد ارتفاع عدد القتلى لأكثر من 1000 جراء الزلزال القوى الذى ضرب منطقة حدودية نائية فى جنوب شرق أفغانستان ليل الثلاثاء الأربعاء، بدأ الأفغان يدفنون أحباءهم، حسبما نقل موقع "العربية".

وانتشرت خلال الساعات الماضية، مشاهد مؤلمة لمواطنين أفغان يحفرون مقابر جماعية لدفن الموتى الذين سقطوا تحت الركام بسبب الزلزال، فيما يتوقع أن يرتفع عدد القتلى أكثر، لاسيما أن من بين الـ 1500 جريح، إصابات خطرة.

وفي السياق، قال محمد أمين حذيفة رئيس الإعلام والثقافة في ولاية بكتيكا "بلغ عدد القتلى الألف وهذا العدد يرتفع".

كما أضاف أن "الناس يحفرون القبر تلو القبر".

إلى ذلك، قال أكثر "جميع المنازل في بكتيكا فى أفغانستان دمرت، وبعض المواطنين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض".

بدوره، أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان رامز الأكبروف في مؤتمر صحفي أمس أن ما يقرب من ألفي منزل دمرت جراء الزلزال، مضيفاً أن نقص المعدات أدى إلى إبطاء عمليات الإغاثة.

فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي إلى "المساعدة في دعم مئات العائلات المتضررة من هذه الكارثة" .

 


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