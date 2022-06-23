غسيل أموال فى غسالة ملابس.. شرطة بريطانيا تضبط مهرب فى عملية مثيرة

كتبت: نهال أبو السعود

قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على أحد المجرمين العاملين في غسيل الأموال ، وعثرت معه على أكثر من 320 ألف جنيه إسترليني من الأموال المشبوهة المخبأة في غسالة ملابسه.

سجن كريستوفر موري (50 عاما) لمدة عامين بعد أن اعترف بتهم غسل الأموال وتجارة المخدرات، واستمعت محكمة إلى موري الذي تم إيقافه من قبل الشرطة، بينما كان يقود سيارته تحت تأثير مخدر الكوكايين.

وعثر الضباط على حوالي 1400 جنيه إسترليني نقدًا وأكياس متعددة من الحشيش وهاتف محمول في السيارة في 23 فبراير 2020، وكشفت مداهمة منزله عن وجود حزم من النقود يبلغ مجموعها 322.470 جنيهًا إسترلينيًا مخبأة داخل غسالة ومكبر صوت استريو.

وتم القبض على موري، واعترف بالقيادة تحت تأثير الكوكايين، كما اعترف بالحيازة بقصد توفير العقار، واكتساب أو استخدام أو حيازة ممتلكات إجرامية.

وسُجن يوم الثلاثاء لمدة عامين بعد حكم محكمة ستوك أون ترينت كراون، وقال بي سي إيان برندرجاست، من شرطة ستافوردشاير: "تم توجيه الضباط إلى هذا الاكتشاف بعد جهد استباقي للتحقيق".

وأضاف: "كان موري يدير سلسلة توريد واسعة النطاق وتم التعامل معه بسبب عمل الضباط المحليين الذين لحسن الحظ أخذوا عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية من شوارعنا."

واستمعت المحكمة إلى أن موري لديه سلسلة من الإدانات السابقة بما في ذلك عرض توريد الكوكايين والأمفيتامينات.