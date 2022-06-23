عميد خدمة اجتماعية الفيوم يتفقد امتحانات نهاية العام الجامعى.. صور

الفيوم - رباب الجالى

تفقد، اليوم، الدكتور محمود محمود عرفان، القائم بأعمال عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، للعام الجامعى 2021 / 2022 بحضور عدد من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيرى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأوضح الدكتور عرفان أن الامتحانات بدأت اعتبارًا من يوم 13 /6 /2022 وتنتهى يوم 4 / 7 /2022 لطلاب الانتظام والانتساب.



وأشار إلى أن الامتحانات تسير فى سهولة ويسر، متابعًا أن العدد الإجمالى لطلاب الفرقة الأولى الذين يؤدون الامتحانات يبلغ 1735 طالبًا في 68 لجنة، ويبلغ عدد طلاب الفرقة الثانية 2098 طالبًا، في 85 لجنة، و 1566 طالبًا بالفرقة الثالثة في 61 لجنة، و 842 طالبًا بالفرقة الرابعة في 33 لجنة.



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



