اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 06:00 ص
أكرم القصاص
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طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الأدب والنصوص اليوم

الخميس، 23 يونيو 2022 06:00 ص
طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الأدب والنصوص اليوم امتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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يؤدى، اليوم الخميس، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم الأدبى امتحاناتهم فى مادة الأدب والنصوص والمطالعة. 
 
جدير بالذكر أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام تبلغ (605) لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدى الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة فى مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبى (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمى (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية.  
 
وتم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم فى المناطق الأزهرية فى مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التى تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فورى. 
 
اللجان المشكلة تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب فى اللجان من خلال الأطباء الزائرين.

الازهر الشريف

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