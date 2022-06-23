اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طقس الخليج.. موجة شديدة الحرارة بالمملكة وليل ضبابى بالبحرين

الخميس، 23 يونيو 2022 08:00 ص
طقس الخليج.. موجة شديدة الحرارة بالمملكة وليل ضبابى بالبحرين طقس الخليج - أرشيفية
وكالات

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تغلب ردجات الحرارة المرتفعة على عواصم الخليج العربى معلنة حلول فصل الصيف وما يتبعه من قيظ فى ممالك وإمارات الخليج.

السعودية

سيكون الطقس نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 45°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م وهي مشابهة لليلة أمس. 

البحرين
 
سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 39°م وهي أقل بـ3°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً ضبابياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 30°م وهي أقل بـ2°م من ليلة أمس. 
 
الإمارات
 
سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 42°م وهي أعلى بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 34°م وهي مشابهة لليلة أمس. 
 
الكويت
حار إلى مائل للحرارة نهارا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق و تظهر بعض السحب العالية.
 
حار و رطب نسبيا ليلا على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.

 


طقس الخليج

الخليج العربى

الكويت

السعوديه

البحرين

الامارات



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