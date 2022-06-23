طقس الخليج.. قيظ بالمملكة وليل ضبابى بالبحرين

تغلب ردجات الحرارة المرتفعة على عواصم الخليج العربى معلنة حلول فصل الصيف وما يتبعه من قيظ فى ممالك وإمارات الخليج.

السعودية

سيكون الطقس نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 45°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م وهي مشابهة لليلة أمس.

البحرين

سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 39°م وهي أقل بـ3°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً ضبابياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 30°م وهي أقل بـ2°م من ليلة أمس.

الإمارات

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 42°م وهي أعلى بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 34°م وهي مشابهة لليلة أمس.

الكويت

حار إلى مائل للحرارة نهارا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق و تظهر بعض السحب العالية.

حار و رطب نسبيا ليلا على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.